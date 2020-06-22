Вспышка коронавируса на Львовщине: Ляшко назвал неожиданную причину

Украина

Причиной увеличения количества инфицированных коронавирусом во Львовской области стало устранение очереди людей, ожидающих результатов тестирования на COVID-19.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.



Напомним, по информации Минздрава, львовские лабораторные центры провели за сутки 736 ПЦР-тестов, из которых 200 — положительные. Из новых проб ПЦР-тестов сделано 468, и из них 129 оказались положительными. Среди инфицированных 100 жителей Львова. Всего в работу взяли 400 проб, поэтому, своей очереди дожидаются 430.

В Украине за сутки инфекцию подтвердили у 681 пациента. Всего с начала эпидемии подтверждены 37 241 случай заболевания COVID-19. Зафиксированы 1012 случаев с летальным исходом и 16 642 случая выздоровления пациентов.

391

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter