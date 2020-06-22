Украина

На Львовщине за сутки коронавирус подтвердили у 200 человек

Во Львове и Львовской области за сутки, 21 июня, COVID-19 подтвердили еще у 200 пациентов. Соответствующие данные приводит Минздрав и пресс-служба Львовского городского совета. Напомним, в Украине за сутки инфекцию подтвердили у 681 пациента.

Министр здравоохранения Максим Степанов провел традиционный брифинг по ситуации с заболеваемостью в Украине из Львова.

«По состоянию на 8:00 22 июня во Львове и Львовской области подтверждено 3980 случаев инфицирования коронавирусом, из них 114 — летальные. 674 пациента выздоровели», — сообщили в горсовете.

Местные лабораторные центры провели за сутки 736 ПЦР-тестов, из которых 200 — положительные. Из новых проб ПЦР-тестов сделано 468, и из них 129 оказались положительными. Среди них — 100 жителей Львова. Всего в работу взяли 400 проб, поэтому, своей очереди дожидаются 430.

Напомним, накануне решение об ужесточении карантина приняли Винница, Житомир и Одесса.

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