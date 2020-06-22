Взрыв дома на Позняках: спасатели нашли тело четвертого погибшего

Происшествия

Во время разборов завалов в девятиэтажном доме на Позняках в Киеве вечером 22 июня спасатели обнаружили еще один труп. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в соцсетях.

По его информации, тело находится под завалами на четвертом этаже дома, предварительно — это мужчина.

«Сейчас продолжаются работы по деблокированию тела. Неизвестной остается судьба еще одного жителя этого дома», — написал Кличко.

Напомним, взрыв случился около 10 утра 21 июня в девятиэтажном доме на улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Дарницком районе Киева. 21 июня спасатели нашли под завалами трех погибших жильцов дома.

Предварительная причина — взрыв газовоздушной смеси.

«ФАКТЫ» рассказывали о шокирующей истории киевлянки, которая чудом выжила во время взрыва на Позняках, потеряв всю свою семью.

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