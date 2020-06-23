Украина

К агрессору ни ногой: Зеленский заявил, что не поехал бы к Путину на парад

Президент Украины Владимир Зеленский, заявивший об отсутствии времени на раздумья о том, верить ли хозяину Кремля Владимиру Путину, уверен, что не поехал бы в Москву на военный парад, даже если получил бы на него приглашение.

Об этом он сказал в интервью в Skype-интервью канадскому изданию «The Globe and Mail», передает «Интерфакс-Украина».

«Нет, не поехал бы. Мне кажется, официального приглашения не было», — сказал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на парад в Москву 24 июня, потому что «Киев не сигнализировал о желании разделить радость от праздника Победы».

Песков говорил, что на парад приедут представители Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии и оккупированных Россией грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии.

Позднее стало известно, что представители Туркменистана, Азербайджана и Армении отказались приехать на парад.

Напомним, ранее Владимир Зеленский подложил своему российскому визави еще одну «информационную бомбу», заявив, что международное сообщество должно не допустить возвращения России в G7 до полного восстановления территориальной целостности Украины. При этом украинский президент поблагодарил премьер-министра Канады Джастина Трюдо за то, что тот выступил против идеи вновь принять Россию в G7.

При этом он добавил, что Украине в поиске мира с Россией, что является «самой сложной и запутанной» задачей, нужны ее международные союзники, чтобы твердо держаться в ходе этих переговоров.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что помимо внешней политики Владимир Зеленский занят и внутренними делами: накануне он внес в Раду законопроект о судоустройстве и статусе судей, определив его как неотложный. Законопроект определяет порядок зачисления судей в штат Верховного суда и порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины, меняются процедуры осуществления дисциплинарного производства в отношении судьи.

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