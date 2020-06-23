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В МИД прокомментировали возможность восстановления ж/д сообщения с Россией
Несмотря на запуск «Укрзалізницей» нескольких десятков поездов, возобновлять железнодорожное сообщение с Россией, которое было отменено из-за пандемии коронавируса, в Украине пока не планируют.
Об этом в интервью агентству «Укринформ» сказал заместитель министр МИД Василий Боднар.
«Хотя правительством было принято решение о постепенном открытии границ Украины, вопрос о восстановлении сообщения с Россией — а речь идет о железнодорожном сообщении, так авиа прекращено еще с 2014 года, — пока на повестке дня не стоит», — отметил он.
По словам замминистра, сейчас опасно восстанавливать сообщение из-за пребывания России на пике заболеваемости коронавирусом.
«Это просто опасно — полноценно восстанавливать сообщение и ставить под угрозу эпидситуацию в Украине, поскольку и у нас цифры растут», — сказал Боднар.
Как известно, железнодорожное сообщение между Украиной, Россией и Беларусью было прекращено 17 марта. В частности, отменено курсирование поездов № 32/31 Киев-Рига; № 53/54 Киев/Харьков-Санкт-Петербург; № 86/85 Минск-Киев; № 94/93 Минск-Одесса; № 100/99 Минск-Запорожье; № 361/362 Кишинев-Санкт-Петербург; № 371/372 Могилев-Львов; № 856/855 Гомель-Сновск; № 6390/6389 Сарны-Горынь-Здолбунов; № 6309/6310 и № 6315/6316 Ковель-Хотислав.
Также напомним, что 17 июня Кабинет министров проголосовал за открытие определенных пунктов пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что соседняя Польша начала с 22 июня международное движение поездов. Первые составы отправились в Словакию, Венгрию, Германию, Чехию и Австрию. Украины в списке стран, куда разрешат перемещаться на поезде, пока нет.39
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