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Известный грузинский журналист снова обругал Путина в прямом эфире
После того, как в Тбилиси задержали гражданина России Васамбека Бокова, готовившего убийство журналиста оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi, ранее обругавшего хозяина Кремля Владимира Путина, Георгия Габуния выступил с новым нелицеприятным для президента РФ заявлением.
Габуния, в частности, заявил, что не будет, как говорил годом ранее, осквернять могилу Путина, поскольку тот и этого не достоин.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году Габуния, обращаясь к Путину, использовал ненормативную лексику. Самыми приличными словами, которыми он охарактеризовал хозяина Кремля, были «оккупант» и «убогое создание».57
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