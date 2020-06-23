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Украина

Известный грузинский журналист снова обругал Путина в прямом эфире

10:45 23 июня 2020
Путин

После того, как в Тбилиси задержали гражданина России Васамбека Бокова, готовившего убийство журналиста оппозиционного телеканала Mtavari Arkhi, ранее обругавшего хозяина Кремля Владимира Путина, Георгия Габуния выступил с новым нелицеприятным для президента РФ заявлением.

Габуния, в частности, заявил, что не будет, как говорил годом ранее, осквернять могилу Путина, поскольку тот и этого не достоин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году Габуния, обращаясь к Путину, использовал ненормативную лексику. Самыми приличными словами, которыми он охарактеризовал хозяина Кремля, были «оккупант» и «убогое создание».

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