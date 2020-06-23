Ему бы лечиться: Лолита Милявская раскрыла тайные пристрастия бывшего мужа

Гламур

Певица Лолита Милявская ответила бывшему мужу Дмитрию Иванову, который намекнул, что к его избиению причастны певица и ее адвокат Сергей Жорин. Артистка раскрыла тайные пристрастия экса. Она рассказала о пьяных выходках и странном поведении Иванова. По словам Лолиты, Дмитрий заявлялся домой пьяным и избитым, порой вел себя неадекватно. Подробностями брака с теннисистом певица поделилась в программе «Пусть говорят».

«Было ли такое раньше? Было. Жизнь большая. И тут я никого не обвиняю. Я никогда из себя не делаю девственницу в белом пальто. Поэтому с ним было, когда он приходил вусмерть пьяным и избитым. На вопрос, что произошло, отвечал, что подрался с таксистом… У человека есть проблема — нарциссическое расстройство. И оно активно проявилось после секты. Все, что сейчас происходит, является отклонением. Он у меня вызывает жалость. Его бы положить на специальное лечение. Это и было бы проявлением любви и милосердия», — сказала Милявская.

Позже Дмитрий подтвердил, что причина его травм — несчастный случай, а не избиение. Он катался по закрытому коттеджному поселку на квадроцикле, не справился с управлением и врезался в строительный вагончик, в результате чего получил травмы и попал в больницу.

Напомним, Лолита Милявская развелась с пятым мужем в апреле, обвинив его в изменах и назвав альфонсом. Бракоразводный процесс сопровождался взаимными обвинениями и скандалами. Певица отказалась от своих требований, чтобы ускорить развод. Лолита говорит, что сейчас она счастлива с новым бойфрендом, но замуж пока не собирается.

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