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Лолита Милявская случайно рассекретила любовника (видео)
Запрещенная в Украине певица Лолита Милявская, которая со скандалом разводится с пятым мужем Дмитрием Ивановым, случайно рассекретила любовника.
Так, певица прилетела на концерт в Эмираты, где поселилась в отеле «Kempinski». Она решила показать своим поклонникам номер и случайно сняла на видео лишнее, а именно — мужскую косметичку, шлепки, рубашку и два скомканных полотенца.
Видно, что отдыхает в номере певица не одна.
Кстати, росСМИ ранее писали о таинственном мужчине, который кормил Лолиту клубникой в гримерке и снимал ее концерт на телефон.
«Видно, что не скучала в одиночестве, подруга. Порадовалась за тебя», — пишут ей в сети.
Напомним, что пятый муж Лолиты Милявской уже нашел новую любовь и даже похвастался журналистам.
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..