Кабмин отстранил замглавы МИД Божка из-за дела Порошенко

Украина

Кабинет министров удовлетворил заявление заместителя министра иностранных дел Украины Егора Божка, который просил отстранить его от выполнения обязанностей в связи с уголовным производством, связанным с делом против пятого президента Петра Порошенко.

Напомним, что Егору Божку также было сообщено о подозрении в деле, связанном с назначением заместителем главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Именно Егор Божок в свою бытность руководителем этой службы, издал приказ о том, что Семочко приступил к выполнению своих обязанностей. Причем, о подозрении ему сообщалось дважды. В первый раз суд признал подозрение необоснованным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Печерский суд перенес заседание по избранию меры пресечения Петру Порошенко на 1 июля. Сначала обвинение хотело ареста для пятого президента, а затем — личного обязательства. Однако на судебном заседании решение так и не было принято.



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