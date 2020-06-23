- 14:20 В Киеве задержали пропагандистов, призывавших к разделу Украины
- 13:58 Обвал жилого дома в Одессе: момент происшествия попал на видео
- 13:53 Погибших больше нет: на месте взрыва на Позняках завершили поисково-спасательную операцию
- 13:42 Скандал вокруг гибели щенков на борту самолета МАУ получил продолжение
- 13:37 Премию Дарвина этому парню: 20-летнего боевика задержали с полным пакетом «документов ДНР»
- 13:34 Беспрецедентный случай: у новорожденных тройняшек выявили коронавирус
- 13:22 Страшное ДТП на Львовщине: двое погибших, двое – в реанимации
- 13:09 «Жизни белых важны»: английский клуб подставили расистским баннером
- 13:02 Кабмин отстранил замглавы МИД Божка из-за дела Порошенко
- 13:00 Мебельщик взялся реставрировать старинную картину и безнадежно ее испортил
- 12:55 Во время взрыва в авто в Кривом Роге пострадал мужчина: в салоне нашли тротиловую шашку
- 12:44 Трамп в интервью рассказал о расизме и коронавирусе: политологи считают, что лучше бы он этого не делал
Скоростное копание могил: в сети обсуждают странный конкурс в России
В российском Омске запланированы соревнования по скоростному копанию могил. Информация о турнире, намеченном на конец августа, опубликована в Instagram одной из ритуальных компаний Омска.
Подчеркивается, что акция «задумана как развлекательное мероприятие». При этом, для оценки выкопанных могил определены критерии: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Также будет оцениваться аккуратность работы.
Победителям соревнования обещаны ценные призы.
В соцсети новость назвали «ужасом» и «бездной». Комментаторы оценили мероприятие «скрепным», отметив, что многие россияне любят такое, как и парады. Некоторые связывают конкурс с обнулением президентского срока Владимира Путина.
Напомним, ранее в РФ проводили конкурс на самое веселое название российских деревень. Победу одержали тульские топонимы. А в прошлом году у вологодского Большого Смердяча выиграла ярославская деревня Бухалово.48
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.