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Мир

Скоростное копание могил: в сети обсуждают странный конкурс в России

13:38 23 июня 2020
могила

В российском Омске запланированы соревнования по скоростному копанию могил. Информация о турнире, намеченном на конец августа, опубликована в Instagram одной из ритуальных компаний Омска.

Подчеркивается, что акция «задумана как развлекательное мероприятие». При этом, для оценки выкопанных могил определены критерии: 200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину. Также будет оцениваться аккуратность работы.

Победителям соревнования обещаны ценные призы.

В соцсети новость назвали «ужасом» и «бездной». Комментаторы оценили мероприятие «скрепным», отметив, что многие россияне любят такое, как и парады. Некоторые связывают конкурс с обнулением президентского срока Владимира Путина.

Напомним, ранее в РФ проводили конкурс на самое веселое название российских деревень. Победу одержали тульские топонимы. А в прошлом году у вологодского Большого Смердяча выиграла ярославская деревня Бухалово.

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