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Взрыв в доме на Позняках: среди погибших есть сотрудники «Укрзалізниці»
Во время взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киеве погибли двое сотрудников «Укрзалізниці» и двое членов семей железнодорожников.
«Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении на странице компании.
Всего в разрушенном подъезде многоэтажки проживали 40 железнодорожников и членов их семей в 11 квартирах. Большинство из них являются работниками локомотивных депо станций Киев-Пассажирский и Дарница.
Напомним, на месте взрыва на Позняках завершили поисково-спасательную операцию. Из-под завалов разрушенного дома вытащили тела пятерых человек — двух женщин и троих мужчин. Трое из погибших — это семья: мать, отец и сын.
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