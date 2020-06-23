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Мошенники пытаются нажиться на горе девушки, потерявшей всю семью во время взрыва на Позняках
Появились недобросовестные люди, которые пытаются нажиться на трагедии семьи Недашковских. «ФАКТЫ» рассказывали, что при взрыве в жилом доме на Позняках погибли отец, мать и сын, спастись удалось только дочери Насте.
Как информирует в своем Facebook руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС Украины в Киеве Светлана Водолага, горем Анастасии Недашковской пытаются воспользоваться мошенники.
«В социальных сетях, время от времени, начали появляться посты с номерами карточек для сбора средств для помощи Насти! Добавляю фото очередного поста о помощи… но… вот здесь внимание!!! Анастасия не знает ту, кто собирает для нее средства», — написала она.
Светлана Водолага заявила, что в возглавляемой ею пресс-службе есть номера всех карточек тех, кто действительно помогает Насте.
Ранее сообщалось, что на месте взрыва дома на Позняках обнаружили тела пяти человек.347
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!