26.54 / 26.74 29.67 / 30.08
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Всех продавцов киевских магазинов будут раз в месяц тестировать на коронавирус

16:00 23 июня 2020
ИФА-тест

Работников торговых сетей столицы будут проверять на коронавирус, так как эпидемиологическая ситуация в Киеве не улучшается.

Как сообщает Киевская городская государственная администрация, штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации решил, что тестирование будет проводиться раз в месяц. Предусмотрена проверка методом иммуноферментного анализа (ИФА-тестирование). Это позволит определить наличие в организме антител к коронавирусу.

Кроме того, киевские власти сейчас увеличивают количество тестирований на коронавирус.

Ранее сообщалось, что, несмотря на рост числа заболевших, Украина перешла на адаптивный карантин, так как тотальный карантин, по мнению премьера Шмыгаля, может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. Глава Кабмина также не видит причин для переноса или отмены местных выборов.

4

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Анастасия Недашковская

Мошенники пытаются нажиться на горе девушки, потерявшей всю семью во время взрыва на Позняках

харьков

Отказываются лечить больных с коронавирусом: из харьковского диспансера массово увольняются врачи

атамбаев

Экс-президента Киргизстана посадили на 11 лет из-за криминального авторитета

окровавленный нож в руке

Резня возле кафе под Житомиром: подозреваемый в убийстве участника АТО оказался родственником местного головы (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер