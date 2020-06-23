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Всех продавцов киевских магазинов будут раз в месяц тестировать на коронавирус
Работников торговых сетей столицы будут проверять на коронавирус, так как эпидемиологическая ситуация в Киеве не улучшается.
Как сообщает Киевская городская государственная администрация, штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации решил, что тестирование будет проводиться раз в месяц. Предусмотрена проверка методом иммуноферментного анализа (ИФА-тестирование). Это позволит определить наличие в организме антител к коронавирусу.
Кроме того, киевские власти сейчас увеличивают количество тестирований на коронавирус.
Ранее сообщалось, что, несмотря на рост числа заболевших, Украина перешла на адаптивный карантин, так как тотальный карантин, по мнению премьера Шмыгаля, может привести к более катастрофическим последствиям, чем просто коронавирус. Глава Кабмина также не видит причин для переноса или отмены местных выборов.4
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.