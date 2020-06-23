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Украина

Кабмин разрешил украинцам выходить на работу с 10 часов утра: кого это касается

16:30 23 июня 2020
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Кабинет министров предложил предприятиям, учреждениям и организациям на время карантина (до 31 июля) перейти на новый график работы. Компаниям из сферы торговли и услуг предлагается начинать рабочий день не в 9 часов утра, а в 10.00 или даже позднее.

Так, перенести начало рабочего дня на более позднее время Кабмин рекомендует компаниям, занимающимся:

  • оптовой и розничной торговлей;
  • ремонтом автомобилей, мотоциклов;
  • почтовыми услугами;
  • курьерскими услугами;
  • образованием;
  • страхованием.

Также предлагается установить начало рабочего дня в 10.00 компаниям из сферы искусства, спорта, развлечений, отелям и гостиницам, предприятиям общественного питания.

Что касается органов власти, то им, наоборот, рекомендовано перенести начало рабочего дня на 8.00. Это касается большинства госорганов и органов местного самоуправления. В 10.00 предлагается начинать прием граждан в центрах предоставления админуслуг, в органах социальной защиты населения и в подразделениях Пенсионного фонда.

Постановление КМУ № 500 начало действовать с 22 июня, но носит рекомендательный характер. Областные власти могут предлагать и внедрять собственные графики работы предприятий в пределах региона и соответственно вносить изменения в график общественного транспорта.

Напомним, в отдельных регионах уже ввели особые часы работы для предприятий сферы услуг. Также были обнародованы рекомендации населению о проведении массовых торжеств в период карантина.

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Кабмин разрешил украинцам выходить на работу с 10 часов утра: кого это касается

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