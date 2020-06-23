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Дочь Ефремова заявила о преследованиях после смертельного ДТП с отцом
Дочь устроившего пьяное ДТП Михаила Ефремова Анна-Мария пожаловалась на преследование со стороны СМИ. Девушка заявила, что журналисты дежурят у ее подъезда, врываются в ее личное пространство и нарушают ее права. Более того, журналисты канала НТВ провоцируют ее, задают провокационные вопросы и снимают без ее согласия. Кроме того, Анна-Мария обвинила журналистов в том, что они подходят слишком близко к ней, нарушая социальную дистанцию при карантине.
Девушка пригрозила журналистам полицией, если те не оставят ее в покое. Об этом Ефремова заявила на своей странице в Instagram.
«Подобная деятельность людей, которые имеют наглость называть себя журналистами, должна быть остановлена и пресечена, так как она неэтична и незаконна. Я не объект для добычи „горячих“ новостей и не являюсь виновником поведения моего отца. Прошу СМИ меня более не беспокоить и не снимать без моего согласия. Комментариев по поводу моей семьи и ситуации в целом не будет», — высказалась дочь Ефремова.
Ранее дочь Ефремова заявила, что собирается жениться на своей подруге и жить за границей.
За смертельное ДТП она знаменитого отца не оправдывает. Пишет, что он должен понести заслуженное наказание и готова носить ему передачки в тюрьму.22
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