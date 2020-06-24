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Неудачно сходил в отпуск: стало известно, как коронавирусом заразились на ЧАЭС
В подвергшейся в апреле опасности пожаров Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) выявлена новая напасть: у одного из сотрудников подтвердили случай заболевания коронавирусом.
Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения на странице в Facebook.
«Cреди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.
Отмечается, что информация о заражении одного из работников стала известна во вторник, 23 июня после того, как он вернулся из очередного отпуска, на котором пребывал с 9 июня.
В настоящее время сотрудник находится в самоизоляции.
«Работника направили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача», — уточнили в госагентстве.
Установлено также одно контактное лицо среди персонала ЧАЭС, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Этот человек также находится на самоизоляции под наблюдением медика.
Напомним, в Украине по состоянию на вторник, 23 июня, наибольшее распространение заболевания коронавирусом зафиксировали в десяти областях, хотя в отдельных из них больницы загружены наполовину.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 23 июня, в Украине подтверждены 38 074 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1035 случаев с летальным исходом и 16 956 случаев выздоровления пациентов.3
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