Украина

Неудачно сходил в отпуск: стало известно, как коронавирусом заразились на ЧАЭС

В подвергшейся в апреле опасности пожаров Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) выявлена новая напасть: у одного из сотрудников подтвердили случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения на странице в Facebook.

«Cреди персонала ГСП ЧАЭС обнаружен работник с подтвержденным случаем респираторного заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о заражении одного из работников стала известна во вторник, 23 июня после того, как он вернулся из очередного отпуска, на котором пребывал с 9 июня.

В настоящее время сотрудник находится в самоизоляции.

«Работника направили на самоизоляцию, он находится под наблюдением врача», — уточнили в госагентстве.

Установлено также одно контактное лицо среди персонала ЧАЭС, у которого есть подозрение на коронавирусную инфекцию. Этот человек также находится на самоизоляции под наблюдением медика.

Напомним, в Украине по состоянию на вторник, 23 июня, наибольшее распространение заболевания коронавирусом зафиксировали в десяти областях, хотя в отдельных из них больницы загружены наполовину.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:00 23 июня, в Украине подтверждены 38 074 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 1035 случаев с летальным исходом и 16 956 случаев выздоровления пациентов.

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