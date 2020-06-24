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В июне не успеют: в Раде назвали вероятные сроки рассмотрения закона о референдуме
Принятый Радой в первом чтении законопроект № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум» может быть рассмотрен народными депутатами в конце текущей сессии Верховной рады в июле.
Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.
По мнению Разумкова, законопроект вряд ли будет готов к следующей пленарной неделе (30 июня — 3 июля), поскольку к нему было много правок. Однако Разумков надеется, что принятие документа все же произойдет через одну пленарную неделю — то есть в течение 14−17 июля.
Как известно, документом предлагается упорядочить всеукраинскоий референдум по вопросам: утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины; решение вопроса общегосударственного значения; изменения территории Украины.
Также в своем выступлении Разумков прокомментировал возможность переноса местных выборов, о чем заявляли некоторые нардепы.
«Местные выборы предусмотренные Конституцией. И изменить сейчас эти сроки, перенести их каким-то образом достаточно трудно. Юридических механизмов и оснований, почему это надо будет сделать, пока, по состоянию на сегодня, я не вижу. Будем надеяться, что мы не будем идти по негативному сценарию, у нас будет все хорошо и мы спокойно сможем провести выборы осенью этого года», — сказал председатель ВР.
Напомним, ранее журналист Кирилл Сазонов перечислил свои претензии к законопроекту Зеленского. Так, например, есть неясность, почему на голосование может выноситься лишь один вопрос, учитывая, что референдум — процедура не дешевая для бюджета.
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