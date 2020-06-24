26.50 / 26.80 29.59 / 30.16
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Ким Чен Ын отложил военные действия против Южной Кореи

8:05 24 июня 2020
Ким Чен Ын

Руководитель КНДР Ким Чен Ын, который ранее объявил войну подростковому сексу, отложил военные действия против Южной Кореи. Это решение, как сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ КНДР, было принято на заседании Центральной военной комиссии под председательством Ким Чен Ына.

Ранее Пхеньян собирался отправить войска в демилитаризованную зону — буфер вдоль границы, который разделяет две страны после прекращения войны 1950-х годов. 19 июня КНДР уже направила своих военных на ряд постов, предупредив об усилении своего военного присутствия в приграничных районах. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что Северная Корея «заплатит цену», если начнет провокационные военные действия против Сеула.

Отношения между двумя Кореями ухудшились в начале июня. КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей. Поводом к этому послужила отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок на воздушных шарах, в которых якобы осуждалась политика Ким Чен Ына. При этом, как утверждала Северная Корея, официальный Сеул не предпринял никаких действий, чтобы остановить активистов. Хотя южнокорейское правительство пыталось остановить переправку листовок — чтобы не подвергать риску жителей приграничных регионов.

16 июня северокорейские военные взорвали расположенный в Кэсоне узел связи, который использовался для переговоров между двумя странами — после того, как младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что он бесполезен.

81

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

саакашвили

«Вонзил ногти мне в колено и угрожал»: Саакашвили рассказал о жестких переговорах с Путиным

Георгий Шакарашвили

19-летний грузинский футболист найден мертвым (фото)

Аллахвердиева Ирина

Эффектная блондинка: кто такая Ирина Аллахвердиева, о которой говорили Арахамия и Корниенко

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын отложил военные действия против Южной Кореи

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер