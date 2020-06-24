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Ким Чен Ын отложил военные действия против Южной Кореи
Руководитель КНДР Ким Чен Ын, который ранее объявил войну подростковому сексу, отложил военные действия против Южной Кореи. Это решение, как сообщает BBC со ссылкой на государственные СМИ КНДР, было принято на заседании Центральной военной комиссии под председательством Ким Чен Ына.
Ранее Пхеньян собирался отправить войска в демилитаризованную зону — буфер вдоль границы, который разделяет две страны после прекращения войны 1950-х годов. 19 июня КНДР уже направила своих военных на ряд постов, предупредив об усилении своего военного присутствия в приграничных районах. В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи заявили, что Северная Корея «заплатит цену», если начнет провокационные военные действия против Сеула.
Отношения между двумя Кореями ухудшились в начале июня. КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей. Поводом к этому послужила отправка южнокорейскими активистами в Северную Корею агитационных листовок на воздушных шарах, в которых якобы осуждалась политика Ким Чен Ына. При этом, как утверждала Северная Корея, официальный Сеул не предпринял никаких действий, чтобы остановить активистов. Хотя южнокорейское правительство пыталось остановить переправку листовок — чтобы не подвергать риску жителей приграничных регионов.
16 июня северокорейские военные взорвали расположенный в Кэсоне узел связи, который использовался для переговоров между двумя странами — после того, как младшая сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что он бесполезен.81
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?