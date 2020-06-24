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Елена Кравец ответила, пойдет ли на выборы мэра Киева
Звезда «Квартала» Елена Кравец, которую называли кандидатом на пост мэра Киева и обсуждали ее участие в предстоящих выборах, ответила, будет ли вступать в политическую борьбу. Артистка выступила с заявлением относительно своей карьеры в Instagram.
«Ребята!) Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все.) Политика мне не интересна. Точка», — написала Елена Кравец.
Напомним, ранее Елена Кравец и Сергей Бабкин восхитили совместной песней.86
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