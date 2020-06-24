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Политика

Елена Кравец ответила, пойдет ли на выборы мэра Киева

11:51 24 июня 2020
Елена Кравец

Звезда «Квартала» Елена Кравец, которую называли кандидатом на пост мэра Киева и обсуждали ее участие в предстоящих выборах, ответила, будет ли вступать в политическую борьбу. Артистка выступила с заявлением относительно своей карьеры в Instagram.

«Ребята!) Давайте сразу и по делу. Я никуда не собираюсь. Ни в какие мэры, министры и вот это вот все.) Политика мне не интересна. Точка», — написала Елена Кравец.

Напомним, ранее Елена Кравец и Сергей Бабкин восхитили совместной песней.

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