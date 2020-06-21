«Совсем дела плохи»: в списке возможных кандидатов в мэры Киева появилась Елена Кравец

Украина

Актрису «Студии «Квартал 95» Елену Кравец включили в опрос о предстоящих выборах мэра Киева. Об этом сообщил журналист Валерий Калныш, который рассказал о звонке ему от некой социологической компании. Напомним, глава партии Александр Корниенко в интервью «ФАКТАМ» назвал местные выборы моментом истины для региональных элит.

Звонившие интересовались, за кого Калныш готов проголосовать в октябре 2020 года и предложили выбрать из списка имен, в котором и значилась Кравец.

Более того, по версии этих социологов, она имеет шансы пройти во второй тур выборов и составить там конкуренцию Виталию Кличко и Сергею Притуле.

«Этой чести, из списка в 10−12 фамилий, удостоились только они», — отмечает журналист.

Он также с удивлением не обнаружил в перечне имени народного депутата Николая Тищенко, который уже начал свою предвыборную кампанию.

В комментариях пользователи соцсети возмутились, назвав подобные перспективы Киева «перебором».

«Ну уже перебор. Президент квартала стал президентом страны, главная в „Женском квартале“ тоже хочет устроить уборку в Киеве? Жизнь это не ТВ, походу, ребята заигрались. Им королевства мало и разгуляться негде?», — задала риторический вопрос Елена Забава.

«Если Кравец чистое имя и репутация пошли в ход, то дело плохо совсем)))», — предположила Леся Шелест.

«А ее за что?», — поинтересовался Владимир Вахитов.



Напомним, ранее первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» и глава одноименной партии Александр Корниенко назвал 4 кандидатов в мэры Киева, которые могут принять участие в партийных праймериз. По состоянию на начало июня в списке значились имена Александра Ткаченко, Николая Тищенко, Александра Дубинского и Александра Качуры.

538

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter