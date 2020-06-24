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Украина

Медали от Януковича и борьба против Майдана: журналисты рассказали о «заслугах» заместителей Венедиктовой

13:41 24 июня 2020
Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова взяла себе в заместители двух прокуроров, которые получили награды от экс-президента Виктора Януковича. Еще один из ее заместителей участвовал в борьбе с Майданом.

По итогам расследования программы «Наші гроші з Денисом Бігусом», нынешний заместитель генпрокурора Алексей Любович в 2012 году получил награду от Януковича — это произошло по просьбе тогдашнего генпрокурора Виктора Пшонки. Медаль вручили за расследование серии взрывов в Днепропетровске весной 2012 года. По информации журналистов, это дело разваливалось в суде, так как с двух подозреваемых прокуратура сняла обвинения, а двое других задержанных, получив приговоры, сразу вышли на свободу по «закону Савченко».

Еще один заместитель Ирины Венедиктовой — Алексей Симоненко — при президенте Януковиче работал в СБУ и имеет ряд наград за этот период. Но в комментарии Bihus.Info Симоненко не объяснил, за что получил награды.

Третий заместитель — Игорь Мустеца — во время протестов на Майдане был прокурором Шевченковского района Черновцов. По данным журналистов, он обжаловал решение горсовета в поддержку Майдана и решение с требованием отставки премьера Николая Азарова, а также импичмента президента Виктора Януковича. Причем его имя не указано в судебных решениях, но официальная биография свидетельствует, что эту должность в то время занимал Мустеца.

Ранее сообщалось, что открыто уголовное производство по поводу поездки нардепов ОПЗЖ в Москву.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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