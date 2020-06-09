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Украина

«Съем» всю финансовую подушку»: Венедиктова пожаловалась на маленькую зарплату

13:27 9 июня 2020
Ирина Венедиктова

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, которую ее предшественник Руслан Рябошапка считает причастной к своей отставке, пожаловалась на маленькую зарплату.

«Я думаю, что сейчас „съем“ всю финансовую подушку, которая у меня была, потому что у меня зарплата „на руки“ — 38 тысяч гривен», — заявила Венедиктова в интервью «Українським новинам».

Генпрокурор заявила, что поскольку у нее есть семья, дети и домашние животные, которым нужен ветеринар, она будет «использовать запасы».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на трудность работы и небольшой заработок жаловался и министр юстиции Денис Малюська.

Фото со странички Ирины Венедиктовой в социальных сетях.

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