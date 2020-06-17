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У Венедиктовой заявили, что расследуют поездку нардепов от ОПЗЖ в Москву как государственную измену
Открыто уголовное производство по факту поездки в Москву представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая произошла марте 2020 года.
Как сообщает Радіо Свобода, Офис генпрокурора Украины ответил на запрос, что дело открыто в соответствии с постановлением Печерского районного суда, удовлетворившего жалобу народного депутата от «Голоса» Соломии Бобровской.
Уголовное производство открыто по статье о госизмене, которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
«Во исполнение постановления суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины, по факту поездки народными депутатами Украины
Ранее сообщалось, что лидер ОПЗЖ Медведчук написал Зеленскому открытое письмо.21
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