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Украина

У Венедиктовой заявили, что расследуют поездку нардепов от ОПЗЖ в Москву как государственную измену

19:25 17 июня 2020
Медведчук и Путин

Открыто уголовное производство по факту поездки в Москву представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая произошла марте 2020 года.

Как сообщает Радіо Свобода, Офис генпрокурора Украины ответил на запрос, что дело открыто в соответствии с постановлением Печерского районного суда, удовлетворившего жалобу народного депутата от «Голоса» Соломии Бобровской.

Уголовное производство открыто по статье о госизмене, которая предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

«Во исполнение постановления суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 111 УК Украины, по факту поездки народными депутатами Украины 10.03.2020 в Москву и переговоров с депутатами Государственной думы Российской Федерации по урегулированию конфликта на Донбассе», — говорится в ответе на запрос.

Ранее сообщалось, что лидер ОПЗЖ Медведчук написал Зеленскому открытое письмо.

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