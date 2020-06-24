Беременная Илона Гвоздева умилила сеть чувственными кадрами (фото)

Гламур

Беременная Илона Гвоздева, рассекретившая ранее пол будущего ребенка, умилила сеть чувственной фотосессией. Победительница «Танців з зірками» показала закулисье романтической съемки, опубликовав видео на своей странице в Instagram. В ролике Илона позирует в разных нарядах, подчеркивающих ее округлившиеся формы. В фотосессии принял участие и муж танцовщицы Иван.

«Если такой крутой back stage, представляю, какие будут фото. В очередной раз убедилась в том, что только любимая профессия может дарить такие эмоции и выполняться на высоком уровне… Этот период останется в моей жизни навсегда таким прекрасным. Спасибо большое за эту чувственность, нежность, романтику и любовь. Даже мой Иван Хомячук улыбался в кадре и с удовольствием позировал, что вообще ему несвойственно», — написала танцовщица.

Напомним, Илона и Иван джут второго малыша. Они воспитывают дочь Валерию.

Во второй раз станет мамой звезда сериала «Однажды под Полтавой» Анна Саливанчук. Она поделилась откровенными снимками с оголенным животиком.

А певица Джамала недавно родила второго сына.

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