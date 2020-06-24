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Беременная Илона Гвоздева умилила сеть чувственными кадрами (фото)
Беременная Илона Гвоздева, рассекретившая ранее пол будущего ребенка, умилила сеть чувственной фотосессией. Победительница «Танців з зірками» показала закулисье романтической съемки, опубликовав видео на своей странице в Instagram. В ролике Илона позирует в разных нарядах, подчеркивающих ее округлившиеся формы. В фотосессии принял участие и муж танцовщицы Иван.
«Если такой крутой back stage, представляю, какие будут фото. В очередной раз убедилась в том, что только любимая профессия может дарить такие эмоции и выполняться на высоком уровне… Этот период останется в моей жизни навсегда таким прекрасным. Спасибо большое за эту чувственность, нежность, романтику и любовь. Даже мой Иван Хомячук улыбался в кадре и с удовольствием позировал, что вообще ему несвойственно», — написала танцовщица.
Напомним, Илона и Иван джут второго малыша. Они воспитывают дочь Валерию.
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