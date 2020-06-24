Кернес решил провести сессию Харьковского горсовета без масок: за депутатами пришла полиция

Украина

В Харькове депутаты собрались на сессию городского совета, забыв о вступивших в силу нормах об ужесточении контроля за ношением индивидуальных средств защиты. Так, без маски перед депутатами предстал даже мэр Харькова Геннадий Кернес, сообщает ресурс Newsroom.

Не выдержавший такого вопиющего нарушения, 52-летний депутат обратился в полицию.

Правоохранители направили на место происшествия экипаж патрульной полиции, который принял заявление и опросил свидетелей. Информацию о случившемся внесли в Журнал единого учета Шевченковского райотдела, сообщает пресс-служба Управления Национальной полиции в Харьковской области.

На данный момент неизвестно, уплатили ли депутаты административный штраф за пренебрежение средствами индивидуальной защиты в общественных местах (от 17 тысяч гривен).

Напомним, на днях в Харькове были вынуждены открыть резервную клинику для лечения больных с коронавирусом — областная инфекционная больница оказалась переполнена. Тем не менее открытие для больных палат в диспансере радиационной защиты спровоцировало протест как чернобыльцев, так и медиков (последние начали массово увольняться).



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