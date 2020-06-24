Украина

Поездки украинцев в Россию исключительно по загранпаспортам оспорили в суде

В Окружном административном суде Киева пытаются обжаловать постановление Кабинета министров, которое предусматривает въезд в Россию для граждан Украины только по заграничным паспортам. Такое же правило въезда было принято для Беларуси.

Как сообщает пресс-служба суда, решается вопрос об открытии производств по административным делам.

«Истцы просят суд признать противоправным и недействительным постановление КМУ от 18.12.2019р. № 1056 «О действии отдельных положений международных договоров Украины с Российской Федерацией», — указано в сообщении.

Постановлением Кабмина предусмотрено, что с 1 марта 2020 года украинцам запрещено въезжать, следовать транзитом, пребывать и передвигаться по территории России на основании паспорта гражданина Украины или свидетельства о рождении для детей до 16 лет. Для выезда на территорию России гражданам Украины необходим загранпаспорт.

Ранее стало известно, можно ли выехать за границу по электронному загранпаспорту.

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