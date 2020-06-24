26.55 / 26.75 29.73 / 30.16
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Зеленский посочувствовал семьям погибших от паводка и пообещал помочь материально (видео)

20:42 24 июня 2020
Зеленский посочувствовал семьям погибших от паводка и пообещал помочь материально (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении выразил соболезнование семьям погибших во время непогоды и паводка на западе страны. Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль сообщил о трех жертвах только в Ивано-Франковской области.

Пострадавшим от паводка он пообещал помощь от государства.

«Государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое», — сказал президент.

По его словам, для преодоления всех последствий стихийного бедствия может понадобиться на один миллион гривен, однако эти средства обязательно будут найдены.

Напомним, ранее Зеленский потребовал от правительства срочно заняться укреплением берегов рек на Западной Украине.

56

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Карпаты

Потоп в Западной Украине вызван вырубкой лесов в Карпатах, — эколог

Богдан Максименко, попавший в плен к боевикам ДНР

В Донецке боевики уже два месяца мучают в плену 20-летнего парня, писавшего украинские песни (фото, видео)

Потоки воды

"Вопрос к науке": Шмыгаль нашел причину наводнения в Западной Украине

Галина Третьякова

Профсоюзы требуют увольнения нардепа Третьяковой из-за заявления о «некачественных» детях

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер