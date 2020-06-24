Происшествия

Зеленский посочувствовал семьям погибших от паводка и пообещал помочь материально (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский в новом видеообращении выразил соболезнование семьям погибших во время непогоды и паводка на западе страны. Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль сообщил о трех жертвах только в Ивано-Франковской области.

Пострадавшим от паводка он пообещал помощь от государства.

«Государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое», — сказал президент.

По его словам, для преодоления всех последствий стихийного бедствия может понадобиться на один миллион гривен, однако эти средства обязательно будут найдены.

Напомним, ранее Зеленский потребовал от правительства срочно заняться укреплением берегов рек на Западной Украине.

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