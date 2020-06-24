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Украина передала России ноту протеста из-за "парадов" на оккупированных территориях
Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста в связи с проведением 24 июня милитаристских военных парадов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.
В частности, на «парадах» в Донецке и Луганске боевики в нарушение «минских договоренностей» продемонстрировали 155-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», танки Т-72, БТР-80, БМП-1, а также другую тяжелую военную технику, которую должны были отвести на строго определенное расстояние от линии разграничения.
Что касается показа на парадах в аннексированном Крыму российской военной техники, то оно названо продолжением Россией политики милитаризации полуострова, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности.
«Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении МИДа.
В соответствии с заявлением, Украина требует от России прекратить противоправные действия и вывести все свои вооруженные формирования, военную технику и наемников с украинских территорий.
Напомним, в Донецке некоторые местные «военачальники» пришли на парад в формах Красной армии, а начальник службы охраны главаря донецких боевиков Дениса Пушилина — в форме НКВД.
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