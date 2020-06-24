26.55 / 26.75 29.73 / 30.16
Киев: +24
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина передала России ноту протеста из-за "парадов" на оккупированных территориях

22:04 24 июня 2020
Скрин видео

Министерство иностранных дел Украины направило в Россию ноту протеста в связи с проведением 24 июня милитаристских военных парадов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба дипломатического ведомства.

В частности, на «парадах» в Донецке и Луганске боевики в нарушение «минских договоренностей» продемонстрировали 155-мм гаубицы 2А65 «Мста-Б», 122-мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», танки Т-72, БТР-80, БМП-1, а также другую тяжелую военную технику, которую должны были отвести на строго определенное расстояние от линии разграничения.

Что касается показа на парадах в аннексированном Крыму российской военной техники, то оно названо продолжением Россией политики милитаризации полуострова, что представляет серьезную угрозу европейской безопасности.

«Особенно цинично выглядит привлечение российской оккупационной администрацией в милитаристских целях несовершеннолетних детей», — говорится в сообщении МИДа.

В соответствии с заявлением, Украина требует от России прекратить противоправные действия и вывести все свои вооруженные формирования, военную технику и наемников с украинских территорий.

Напомним, в Донецке некоторые местные «военачальники» пришли на парад в формах Красной армии, а начальник службы охраны главаря донецких боевиков Дениса Пушилина — в форме НКВД.

Тем временем Парад в Москве тоже ознаменовался скандалом — президент Беларуси Александр Лукашенко отказался становиться рядом с Путиным.

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Мариуполь&nbsp;— Ворскла

«Динамо» узнало соперника в финале Кубка Украины: видео голов матча 1/2 финала

Галина Третьякова

Профсоюзы требуют увольнения нардепа Третьяковой из-за заявления о «некачественных» детях

Карпаты

Потоп в Западной Украине вызван вырубкой лесов в Карпатах, — эколог

Скрин видео

Украина передала России ноту протеста из-за "парадов" на оккупированных территориях

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер