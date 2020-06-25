Украина

Украинцев предупредили о возможных задержках с доставкой пенсии в некоторых регионах

В связи с паводками в западных областях Украины возможны задержки с доставкой пенсий.

Об этом написал в Facebook генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

В частности, проблемы с доставкой ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.

По словам Смилянского, в некоторых районах западной Украины полностью разрушены дороги, которым можно доставить пенсии.

«Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области», — написал Смилянский.

Отметим, в части западных областей Украины уже несколько дней наблюдаются масштабные наводнения из-за повышения уровня рек. Жертвами стихии уже стали три человека.

Кроме этого сообщалось, что сегодня, 25 июня, удару стихии может подвергнуться Винницкая область — уровень воды в Днестре в районе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления в районах городов Могилев-Подольский и Ямполь, а также ряда сел, расположенных у русла реки.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на заседании Кабинета Министров 25 июня будет принято решение о выделении из Резервного фонда 500 млн гривен на выплаты компенсаций пострадавшим от подтопления и 80 млн гривен целевым образом направят на восстановление дамб. Оценку причиненного ущерба проведут до 1 июля 2020 года. Такое решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций днем ранее.

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