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Украинцев предупредили о возможных задержках с доставкой пенсии в некоторых регионах
В связи с паводками в западных областях Украины возможны задержки с доставкой пенсий.
Об этом написал в Facebook генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
В частности, проблемы с доставкой ожидаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской областях.
По словам Смилянского, в некоторых районах западной Украины полностью разрушены дороги, которым можно доставить пенсии.
«Сегодня и в ближайшие дни, в связи с наводнением, возможны задержки с доставкой в отдельные районы Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и, если уровень воды повысится, Львовской области», — написал Смилянский.
Отметим, в части западных областей Украины уже несколько дней наблюдаются масштабные наводнения из-за повышения уровня рек. Жертвами стихии уже стали три человека.
Кроме этого сообщалось, что сегодня, 25 июня, удару стихии может подвергнуться Винницкая область — уровень воды в Днестре в районе поста Могилев-Подольский может подняться до опасных отметок начального затопления в районах городов Могилев-Подольский и Ямполь, а также ряда сел, расположенных у русла реки.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на заседании Кабинета Министров 25 июня будет принято решение о выделении из Резервного фонда 500 млн гривен на выплаты компенсаций пострадавшим от подтопления и 80 млн гривен целевым образом направят на восстановление дамб. Оценку причиненного ущерба проведут до 1 июля 2020 года. Такое решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций днем ранее.8
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