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Спорт

Пушка: гол-красавец украинца Малиновского помог «Аталанте» одержать волевую победу (видео)

8:15 25 июня 2020
Руслан Малиновский

Прекрасный матч выдала «Аталанта» из Бергамо, за которую выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский, в рамках 27-го тура итальянской серии А против римского «Лацио».

Уже к 11-й минуте матча, в котором наш соотечественник вышел в стартовом составе своего клуба, «бергамаски» пропустили два гола, но руки не опустили и еще до перерыва один мяч отквитали. Сравняли же счет хозяева на 66-й минуте, когда Малиновский разрядил свою пушку и невероятным по красоте и силе ударом отправил мяч точно в девятку ворот римлян.

А на 80-й минуте «Аталанта» уже без замененного украинца вырвала победу, тем самым упрочив свои позиции в турнирной таблице — «бергамаски» занимают четвертое место, дающее право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов, опережая идущую пятой «Рому» на шесть очков.

Добавим, что для Малиновского, перешедшего в «Аталанту» перед стартом нынешнего сезона, это уже шестой гол (плюс три результативные передачи) во всех турнирах за итальянскую команду. Пять раз Руслан отличился в серии А, еще один мяч забил в ворота английского «Манчестер Сити» в групповом турнире Лиги чемпионов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что роскошный гол украинца Алибекова со штрафного вывел чешский «Слован» в финал Кубка страны.

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