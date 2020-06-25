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Гламур

Это шоу: Гарика Харламова и Кристину Асмус заподозрили в обмане

9:42 25 июня 2020
Гарик Харламов и Кристина Асмус

Новость о разводе звездной пары Гарика Харламова и Кристины Асмус, которую они сами сообщили в соцсетях, стала большой неожиданностью для поклонников пары и их общих друзей. Несмотря на то, что супруги уверяли, что это не розыгрыш и не шутка, их заподозрили в обмане. Якобы Гарик и Кристина стали гостями шоу Comment Out, в котором разыгрывают звезд, дают им самые невероятные и нелепые задания.

Масла в огонь подлил ведущий шоу Владимир Маркони, написав под одним из вопросов о разводе: «это все шоу».

Российские журналисты так и не нашли на сайте Мосгорсуда данных о бракоразводном процессе Харламова и Асмус, хотя адвокаты уже комментировали раздел имущества.

В интервью КП.ру Владимира Маркони подтвердил, что Гарик и Кристина принимали участие в проекте и выполняли задание.

«Синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку, чтобы определить победителя, но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», — сказал Маркони.

Тем временем в сети, активно обсуждают причины развода, гадают, кто был инициатором и кто кому изменял. Сообщалось, что Кристина якобы осталась жить в загородном доме, а Гарик уехал в московскую квартиру.

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