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Наталия Орлянская: «Очевидно, наступит момент, когда просто прекращу лечиться из-за отсутствия денег» (часть 17)
Как полноценно жить и радоваться каждой минуте, осознавая, что болезнь — неизлечима, рассказывает в «Хрониках cancer girl» в Faceboоk журналист и сценарист Наталия Орлянская. В январе прошлого года у нее диагностировали страшную болезнь — неоперабельная аденокарцинома легкого четвертой степени, метастазы в костях. «ФАКТЫ» с разрешения Орлянской продолжают публикацию ее дневника, а для тех, кто может помочь нашей коллеге, сообщаем номер карты «ПриватБанка»: 5168 7450 1712 4394, Орлянская Наталия Анатольевна.
«Я была права: это болезнь для богатых»
7.02.2020. А вы знали, что в среднем человек прикасается к своему лицу 2−3 тысячи раз в день? 3−5 раз в минуту. Это я к вопросу о передаче вирусов. А еще есть фомит — когда вирус передается через поверхности предметов.
Это я, пока болела, смотрела всякие фильмы про эпидемии. Дуже помічне, ага. Рекомендую для поднятия настроения и формирования оптимистического взгляда на вещи.
Особенно рекомендую «Заражение» (2011) — крутейше сделано, да с целой россыпью звезд, которых режиссер смело угандошивает для красоты игры. Вот, Гвинет Пелтроу, к примеру, нулевой пациент. И еще очень неплох «Сумасшедший» (2012, Южная Корея) — там занятный вирус придумали.
#cancer_girl вроде оклыгала, только фабрика по производству соплей по-прежнему работает в режиме повышенной производительности.
Даже выгуляли меня на еще один концерт Игоря Завадского — снова рекомендую, уж больно хорош.
Завтра еду делать УЗИ брюшка и почек, бо сегодня что-то такое случилось, что так зверски в том районе все болит, что я и вдохнуть не могу. А самое мерзкое — спать не могу. Никак. В любой позе такие боли, что аж подбрасывает на кровати.
Во вторник еду в клинику делать очередной ежемесячный укол для укрепления костей (12 тыс. Грн + 1 тысяча проезд). А еще через неделю надо уже очередную упаковку таргета покупать (69 630 грн.). Тоисть #ПанРачок в своем репертуаре — смело использует мои скудные финансовые ресурсы, выгребает их начисто.
Карточку традиционно оставлю — кто захочет, поможет.
Номер карты: 5168 7450 1657 1801.
Походу, я была права: это болезнь для богатых. Очевидно, наступит момент, когда просто прекращу лечиться из-за отсутствия денег. Значит, так и будет. Обнимаю от души.
19.02.2020. Перука — цікава річ, як виявилося. Начебто просто оберемок волосся якихось умовних кольору, довжини й форми, а наскільки змінює зовнішність. І ненадовго перевтілитися у когось іншого. Зіграти коротеньку, на кілька фото, роль.
Капелюшки теж так вміють.
Ці фотки — останній шмат відвідин #cancer_girl арт-простору Samskara — власне, в б'юті-зоні там я добре підвисла. Власне, треба ж використовувати можливості лисої голови.
Білявку вже презентувала, так що тут більш вдалі варіанти. А ця чорна з червоним перука, точніше, я в ній — взагалі дуже сподобалася. Дівчата з Samskara мені її подарували, дякую їм величезне. От хочу вдягти її на якийсь свій наступний вихід, що думаєте?
І да, серед глобальних хотєлок Наташі є подорожі до Риму, Нью-Йорка та Японії. Але оскільки кістки сильно обмежують мою мобільність, доводиться шукати тут. От зараз приміряла і роздивилася справжні, привезені з Токіо, кімоно. Виявляється, є тепленькі (біле на фото), як ватна ковдрочка, є легкі, як пелюстки троянди, шовкові (червоне).
А обі — той спеціальний пояс — сама дівчинка не вдягне, бо найменший з них — 4 м, а найдовший — 10 м. Та ще й отой складний бант сзаду.
А яке шиття на тих кімоно — ммм… Коротше, я зрозуміла, чому кімоно і обі до нього в Японії коштують великих грошей.
Ну й ще дракони (багато драконів) та китайські ліхтарики. Дуже дивно виглядає поєднання лисої голови та кімоно.
І трохи онконовин. Закінчую 3ю упаковку таргетного препарата, збираю гроші на наступну. В наявності ще є, і ціна та сама (69 630 грн.). Пух на голові місцями стає схожим на волосся. Хребет болить — так що знеболювальне тричі на добу ніхто не скасовував. (Підозрюю, цей пункт витрат буде тільки зростати). Я тут порахувала: 90 уколів на місяць + шприци = майже 4,5 тис. грн.
Намагаюся все-таки трохи ходити своїми ніжками, хоча після довгих вилазок типу фестивалю хребет привіти передає. Ще працюю над одним проектом (ні, я не поберушка, я таки намагаюся заробляти). Традиційно дякую людям, які вирішили підтримати.
«В экстремальных ситуациях на людей, бывает, сходит просветление»
22.02.2020. Побывала на эксперименте — классические произведения на рояле сопровождали рисунки чёрной тушью, выведенные на большой экран. То есть типа песочной анимации: музыкант играет, а художник в это время на сцене творит. Как по мне, получилось интересно — в отличие от песка, тут художник скорее отражал свои эмоции от музыки.
#cancer_girl вообще никакой знаток классики, но лучшего исполнения «Токкаты и фуги ре минор» Баха точно не слышала. Браво, @Артем Ясинский.
Но зато на концерт меня привел пианист, так вот он со знанием дела подтвердил: крутейшее исполнение. И Баха, и всего остального.
Еще я узнала, что у всех музыкальных инструментов — свой характер. Сегодня это был 144-летний рояль с «добрым характером».
Меня еще впечатлила композиция, навеянная балладой поэта-разбойника Франсуа Вийона, — тот наваял стихи в ожидании смертного приговора.
Как сказал художник Никита Власов, в таких экстремальных ситуациях на людей, бывает, сходит просветление. Так я чё подумала — может, на меня оно тоже того, сошло? #cancer_girl же ж тоже вроде как в ожидании исполнения приговора.
Мой приятель говорит: точняк, сошло, только не одномоментно — за год здорово изменилась. А я думаю: оно, наверное еще в процессе. Ну, иначе б я уже разродилась чем-то интересным, что не стыдно после себя оставить, как думаете?
Кстати, не знаю, как Вийон просветлился, но стихи по поводу выдал замечательные:
Я — Франсуа, чему не рад,
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.
Красавчик, правда? Чую, мы б с ним нашли общий язык.
А процесс насыщения жизнью досыта у #cancer_girl — да, идет по плану. То есть по большей части — из экспромтов, что замечательно.
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