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Ксения Собчак теряет контракты: Audi прекратила сотрудничество из-за подозрений в расизме
Российская телеведущая Ксения Собчак, которая не вылезает из скандалов из-за своего острого языка, теряет рекламные контракты. Вслед за известным брендом косметики от сотрудничества с Собчак отказалась компания Audi, лицом которой она была в России. В концерне заявили, что не приемлют поведения Ксении, ее высказываний и публикаций в Instagram по поводу протестов в США.
«Известные нам инциденты являются неприемлемыми», — заявил представитель Audi Вернер Нойхольд. «Компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации», — передает DW.
Собчак сотрудничала с Audi на протяжении 8 лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.
Напомним, Собчак выложила в своем Instagram видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком». На фоне черного экрана звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Позже выяснилось, что ведущая сделала это в рамках шоу Comment Out на YouTube. При этом Собчак несколько раз сказала, что это остроумная шутка. Ранее телеведущая уже неоднократно публиковала неоднозначные высказывания по поводу протестов в США.
Также ее осудили за шутку над солистом группы «Чай вдвоем» Стасом Костюшкиным, который рассказал о том, что был изнасилован в детстве.32
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