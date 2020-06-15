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Собчак попала в громкий скандал из-за «шутки» о педофилии: что известно
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак попала в громкий скандал, «пошутив» об изнасиловании бывшего участника группы «Чай вдвоем», певца Стаса Костюшкина. Сам певец, как мы помним, недавно рассказал, что его изнасиловали в 8 лет.
Так, в своем сатирическом обзоре новостей на YouTube-канале Собчак заявила: «Что ж дальше-то будет? Начнут наркотики нам в машины подбрасывать? А потом вообще всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина?»
«Какое же дно шутить про насилие над ребёнком», — взорвались комментаторы.
Отреагировал на «шутку» подруги и сам Костюшкин. «Никогда не думал, что тема педофилии, которую я поднял, так же будет поднята, но только на смех Ксенией Собчак. В страшное время мы живем», — написал он.
Собчак удивилась. «Стас, прости, а где ты увидел, что я „смеюсь“ над этой проблемой? В таком случае я и над подбрасыванием наркотиков смеюсь? И над чернокожими людьми? Мне кажется, что я как раз привлекаю внимание к несправедливости и беспределу. Разве нет?» — оправдала себя телеведущая.
Она также обвинила Костюшкина в цензуре, а его защитников назвала «кремлевскими ботами».
Защитить Костюшкина решил и Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Он назвал Собчак «животным».
Негодование в сети не заставило Собчак извиниться, она уверена, что все сделала правильно. Но вот ее рекламодатели так не считают. Так, популярный косметический бренд Mixit прекратил сотрудничество с Собчак. «В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Регина Тодоренко неудачно высказалась о домашнем насилии. После того, как многие компании разорвали контракты с Региной, она не только извинилась, а начала защищать жертв насилия.66
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