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Гламур

Ксения Собчак развязала новый конфликт с Тиной Канделаки: в чем причина

10:08 18 июня 2020
Ксения Собчак

Российская телеведущая Ксения Собчак не вылезает из скандалов. Еще не утихла волна возмущения по поводу ее высказывания об изнасиловании Стаса Костюшкина, как журналистка уколола свою бывшую закадычную подругу Тину Канделаки.

Собчак при удобном случае отпускает резкие, критичные высказывания в адрес коллеги, в частности по поводу ее фигуры. В программе «Вечерний Ургант» она сказала, что Тина зря теряет время в спортзале, мол ей это не поможет. А на днях в шоу Comment Out снова оскорбила Канделаки.

«Почему человек весом 70 килограммов рекламирует спорт?», — едко поинтересовалась телезвезда.

Тина Канделаки с ответом тянуть не стала, она парировала не так резко, но с иронией.

«На глупый, неуместный и задевающий миллионы женщин вопрос можно было бы ответить зеркально: „А почему женщина с очень плохой кожей, опухшим лицом и синяками рекламирует косметику?“. Впрочем, проблемы, которые олицетворяет Ксения, крайне серьезны, чтобы отвечать на них так же, как она: засмеивая и попутно оскорбляя всех на свете», — написала Канделаки в Instagram.

Она подчеркнула, что нет одинаковых для всех стандартов красоты, роста, веса… Важно вести здоровый образ жизнь и жить в гармонии со своим телом.

«Выключить ханжей, вроде Ксении, из своей жизни очень просто. А вот прекратить самоуничижение намного сложнее. Тем более, когда такие вот „расово верные“ люди вещают свой „обыкновенный фашизм“ из каждой трубы», — отметила Тина.

Ранее разгорелся громкий скандал вокруг Регины Тодоренко из-за ее некорректного высказывания о домашнем насилии. После волны критики и хейта телеведущая извинилась и сняла документальный фильм о жертвах тиранов, а также помогла благотворительному фонду.

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