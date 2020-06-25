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Изнасилование в отделении полиции Кагарлыка: адвокаты рассказали о похищении сестры потерпевшей
Бывшие полицейские из Кагарлыка, подозреваемые в пытках и изнасиловании женщины, за несколько дней до совершения этого резонансного преступления угрожали малолетней сестре изнасилованной женщины.
Об этом на брифинге, 25 июня, заявила адвокат потерпевшей Елена Сотник, уточнив, что фактически полицейские девочку похитили и совершали следственные действия без каких-либо оснований.
«Хронология событий началась не 24 мая. Хронология событий началась гораздо раньше. Нелина мама еще 13 мая подала заявление об угрозах Николая — одного из подозреваемых. И это дело никоим образом не имело должной реакции», — цитирует Сотник ТСН.
По мнению адвоката, если бы в полиции 13 мая отреагировали должным образом на поданное заявление, трагедии 24 мая не случилось бы.
Адвокаты потерпевших заявили, что сельские жители боятся полиции, потому что они есть там единственной властью и им не к кому обратиться в случае противоправных действий правоохранителей.
Напомним, в ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую допрашивали в качестве свидетеля. 29-летнего оперативника Сергея Сулиму и 35-летнего начальника сектора криминальной полиции отделения Николая Кузива суд оставил на два месяца под стражей без права внесения залога. Апелляцию защиты бывших полицейских, которые просили заменить тюрьму на домашний арест, суд отклонил.
Позже суд изменил квалификацию в деле об изнасиловании в Кагарлыке — вместо превышения власти, насильников обвиняют в пытках.
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