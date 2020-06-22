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Изнасилование в Кагарлыке: суд рассмотрел апелляцию одного из подозреваемых полицейских
Бывшего начальника сектора криминальной полиции в Кагарлыке Николая Кузива, подозреваемого в пытках и изнасиловании женщины, оставили в СИЗО. Такое решение принял Киевский апелляционный суд, отказав защите Кузива.
«Апелляционный суд Киева отказал в апелляционной жалобе защиты, оставил под стражей Кузива Николая, который подозревается в истязании и участия в изнасиловании по «Кагарлыкскому делу», — цитирует УНН слова Елены Сотник, адвоката потерпевшей женщины.
По информации адвоката, вскоре суд рассмотрит аналогичную жалобу защиты другого полицейского Сергея Сулимы.
Напомним, в ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
25 мая ГБР задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины.
29-летнего оперативника Сергея Сулиму и 35-летнего начальника сектора криминальной полиции отделения Николая Кузива уволили, а суд оставил их на два месяца под стражей без права внесения залога.47
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