26.60 / 26.81 29.62 / 30.03
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Изнасилование в Кагарлыке: суд рассмотрел апелляцию одного из подозреваемых полицейских

15:39 22 июня 2020
суд

Бывшего начальника сектора криминальной полиции в Кагарлыке Николая Кузива, подозреваемого в пытках и изнасиловании женщины, оставили в СИЗО. Такое решение принял Киевский апелляционный суд, отказав защите Кузива.

«Апелляционный суд Киева отказал в апелляционной жалобе защиты, оставил под стражей Кузива Николая, который подозревается в истязании и участия в изнасиловании по «Кагарлыкскому делу», — цитирует УНН слова Елены Сотник, адвоката потерпевшей женщины.

По информации адвоката, вскоре суд рассмотрит аналогичную жалобу защиты другого полицейского Сергея Сулимы.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая правоохранители в своем служебном кабинете избили и несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

25 мая ГБР задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины.

29-летнего оперативника Сергея Сулиму и 35-летнего начальника сектора криминальной полиции отделения Николая Кузива уволили, а суд оставил их на два месяца под стражей без права внесения залога.

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Одессе упал самолет

Смертельная авиакатастрофа в Одессе: момент падения самолета попал на видео

Фекалии льются в Черное море в Коктебеле

"Дождь и тонны фекалий": в сети показали видео экологической катастрофы в Коктебеле

Под Винницей педофил поглумился над 6-летней родственницей: первые детали инцидента

Под Винницей педофил поглумился над 6-летней родственницей: первые детали инцидента

суд

Изнасилование в Кагарлыке: суд рассмотрел апелляцию одного из подозреваемых полицейских

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер