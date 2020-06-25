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Крым можно было спасти: вице-адмирал сделал громкое заявление
Командующий Военно-морскими силами Украины в 2014—2016 годах вице-адмирал Сергей Гайдук, заявлявший, что Россия долго и системно готовилась к захвату Крыма, считает, что у нашей страны был шанс предотвратить аннексию полуострова.
«На мой взгляд, нужно было начинать действовать еще 27 февраля, когда произошел захват административных зданий в Симферополе. Тогда еще было время что-то сделать по всем канонам проведения антитеррористической операции под руководством СБУ», — заявил он в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».
По его словам, информационные атаки со стороны России по поводу Крыма продолжаются и по сей день — активно распространяются «вбросы», в частности, о том, что «Крым сдали без единого выстрела».
«Я говорил и продолжаю говорить, что не могу согласиться с такими заявлениями. Они не соответствуют действительности, более того — являются вредными для общества. Аргументов и примеров предостаточно — только большой десантный корабль „Константин Ольшанский“ для борьбы с боевыми пловцами и быстроходными катерами использовал свыше 1500 гранат», — утверждает Сергей Гайдук и добавляет, что следует искать ответы на более сложные вопросы: кто и зачем это делает и кто заказчик.
«Почему крымская проблема переводится из политической в военную плоскость, даже не тактического уровня?» — задал вопрос вице-адмирал и добавил: «В ситуации, которая была в Крыму, мы (имею ввиду руководство флота) четко понимали: если и проводить операцию по применению Вооруженных Сил для деоккупации Крыма, то ее основу должна была составлять группировка с континентальной Украины».
Полный текст интервью Сергея Гайдука о том, как готовилась оккупация Крыма и можно ли было ее предотвратить, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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