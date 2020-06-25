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Масштабная утечка персональных данных украинцев: в МВД рассказали об изъятии копий 30 баз данных
В процессе расследования информации о продаже персональных данных украинцев на одном из Telegram-каналов полиция выявила 25 человек, причастных к утечке данных. Одного человека задержали. Об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
По его словам, за последние полтора месяца была проведена очень масштабная работа, к которой привлекали 400 сотрудников Нацполиции. Полицейские провели 36 обысков, из незаконного оборота изъяли копии 30 баз данных.
Под угрозу вмешательств, отметил чиновник, подпадают не только данные государственных реестров, но и информация, содержащаяся в частных реестрах. В зоне риска находится почти каждый сегмент бизнеса, который содержит информацию об определенной деятельности лиц — банки, операторы почтовой связи, телекоммуникационные компании.
«Сегодня информация является товаром, и соответственно, на этот товар есть спрос. Это актуальный вопрос во всем мире», — цитирует заместителя министра «Укринформ».
Поэтому, по словам Горбенко, взаимодействие бизнеса и государства является залогом того, чтобы построить максимально защищенную систему хранения и обработки персональных данных.
Напомним, в Запорожье правоохранители задержали руководителя преступной группы, участники которой используя информацию, внесенную в систему «Информационный портал Нацполиции Украины», выманивая деньги у людей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине распространяется новая мошенническая схема: пользователям интернета предлагают получить от США компенсацию за утечку персональных данных из соцсетей.180
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