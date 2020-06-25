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Гарик Харламов рассказал правду о разводе (видео)
Российский комик Гарик Харламов резко отреагировал на слухи о том, что их с Кристиной Асмус развод является фейковым. В СМИ появились сообщения о том, что на самом деле звездные супруги выступили с заявлением о разрыве брачных отношений в рамках развлекательного шоу, обманув публику.
Ведущий шоу Coming Out Владимир Маркони в комментарии КП.ру подтвердил, что Кристина и Гарик были участниками его проекта. Выпуск с ними якобы должен выйти в начале июля.
«Вот оно как. Coming Out, значит? Ну, действительно, как еще пропиарить свою передачу, как не за счет чужого развода. Почему бы не обмануть всех? Класс, господин Маркони. Я в абсолютном восторге. А теперь смотрите. Вы объявили, что передача с нашим участием (с якобы нашим участием с Кристиной) выйдет в июле. Давайте считать дни! Мне самому крайне интересно посмотреть этот выпуск», — возмутился Харламов и настоял на том, что они с Кристиной действительно разводятся.
Осторожно, в видео есть нецензурная лексика!
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