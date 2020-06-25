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Украина

Малюська предложил отменить люстрацию членов Компартии (видео)

13:34 25 июня 2020
Денис Малюська

В среду, 24 июня, на заседании Конституционного суда министр юстиции Денис Малюська заявил, что к большинству люстрированных чиновников необходимо применять индивидуальный подход.

Как сообщает Korrespondent.net, глава Минюста считает, что необходимо также освободить от люстрации чиновников времен СССР.

«Наше видение, что те категории, которые сейчас записаны в законе об очищении власти, стоит разделы на 3 группы. Первая — люстрация чиновников Компартии и тех, которые работали во времена Советского союза. Со времен Советского союза прошло много лет, и люстрировать их на 10 лет абсолютно непонятно, неактуально и необоснованно, баланс интересов явно нарушен, и есть вмешательство государства в частную жизнь без государственно-публично обоснованного интереса. Поэтому эту категорию лиц, по нашему мнению, следует из закона выводить. Они не должны быть ни при каких условиях люстрированы, никакого государственно-общественного интереса здесь нет», — заявил Малюська.

По его словам, к «абсолютному большинству» люстрированных чиновников нужно применять индивидуальный подход, а под «автоматической люстрацией» оставить топ-чиновников, влиявших на формирование государственной политики.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье восстановили люстрированного начальника Управления ГСЧС.

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