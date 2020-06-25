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Украина

Антициклон Utz прогонит дожди: синоптик рассказала, какой будет погода 26 июня

14:19 25 июня 2020
Киев

В пятницу, 26 июня, антициклон имени Utz принесет в Украину солнечную погоду. При этом дожди с грозами вновь пройдут в Прикарпатье.

Как прогнозирует синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети, на большей части территории Украины дожди отступят с приходом антициклона Utz.

«В большинстве областей Украины будет преобладать сухая солнечная погода», — говорится в прогнозе. Локальные дожди прогнозируются на северо-востоке и в Прикарпатье.

Температура воздуха поднимется до +32 градусов, на Западе будет немного свежее — до +28 градусов.

В пятницу, 26 июня, в Киеве осадков не будет, температура: от +28 до +30 градусов.

Ранее сообщалось, что к концу неделю в Украину вернется жара.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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