Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Мир

Глава Беларуси Александр Лукашенко, который готовится к предстоящим президентским выборам, обвинил соседнюю Россию в распространении фейков, с помощью которых хотят дискредитировать власть в Минске.

Об этом Лукашенко заявил 25 июня, принимая кадровые решения, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, сегодня ему доложили об одном таком вбросе — у одного из его сыновей в Швейцарии $ 840 млн.

«Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — сказал Лукашенко, отметив, что люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам.

По его мнению, это подбрасывается структурами «бабичевскими» (бывшего посла в Минске Михаила Бабича. — Авт.), «незыгарями» (Telegram-канал, который связывают с Кремлем. — Авт.) из России. За его политическими оппонентами стоят «кукловоды» из России.

«Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — заявил президент.

Напомним, в последнее время в Беларуси нарастают протестные настроения против президента Александра Лукашенко.

Подробно о ситуации в Беларуси читайте в статье «ФАКТОВ»: «Украина может вместе с Беларусью „дружить“ против России: какую игру затеял Лукашенко».

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