26.59 / 26.79 29.69 / 30.11
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

14:30 25 июня 2020
Лукашенко

Глава Беларуси Александр Лукашенко, который готовится к предстоящим президентским выборам, обвинил соседнюю Россию в распространении фейков, с помощью которых хотят дискредитировать власть в Минске.

Об этом Лукашенко заявил 25 июня, принимая кадровые решения, передает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, сегодня ему доложили об одном таком вбросе — у одного из его сыновей в Швейцарии $ 840 млн.

«Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — сказал Лукашенко, отметив, что люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам.

По его мнению, это подбрасывается структурами «бабичевскими» (бывшего посла в Минске Михаила Бабича. — Авт.), «незыгарями» (Telegram-канал, который связывают с Кремлем. — Авт.) из России. За его политическими оппонентами стоят «кукловоды» из России.

«Мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече, но эта ситуация очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела», — заявил президент.

Напомним, в последнее время в Беларуси нарастают протестные настроения против президента Александра Лукашенко.

Подробно о ситуации в Беларуси читайте в статье «ФАКТОВ»: «Украина может вместе с Беларусью „дружить“ против России: какую игру затеял Лукашенко».

259

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кулак

Мужчина убил знакомую и сам привел полицию на место преступления: детали шокирующего происшествия на Львовщине

Лукашенко

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Владимир Зеленский

«Плохо будет всем»: Зеленский высказался о пике эпидемии коронавируса в Украине

ДТП в Днепре

Летел на красный: в сеть попало видео момента смертельной аварии в Днепре

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер