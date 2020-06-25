26.59 / 26.79 29.69 / 30.11
Киев: +26
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Гламур

Виктор Павлик посвятил онкобольному сыну трогательную песню о любви (видео)

14:48 25 июня 2020
Виктор Павлик с сыном

Популярный певец Виктор Павлик, младший сын которого борется с тяжелым онкологическим заболеванием, посвятил ему трогательную песню о любви. Композицию «Почуття — Любов» он опубликовал в сети. В качестве видеоряда певец использовал архивные фото из семейного альбома, на которых он изображен с детьми, большинство снимков с младшим — Павлом, начиная с его детства и заканчивая сегодняшними днями. На некоторых кадрах видно, как болезнь изменила парня.

«Премьера «Почуття-Любов», — коротко представил Виктор Павлик новую работу. Слова он написал сам, а музыку — совместно с Владимиром Будейчуком.

Ранее Павел Павлик рассказал, что курсы химиотерапии не принесли желаемого результата. Но парень не намерен сдаваться и будет бороться с коварной болезнью дальше.

101

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Зеленский

«Плохо будет всем»: Зеленский высказался о пике эпидемии коронавируса в Украине

Кулак

Мужчина убил знакомую и сам привел полицию на место преступления: детали шокирующего происшествия на Львовщине

БТР

На параде Путина задымился БТР: сеть взорвалась едкими комментариями

Лукашенко

Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер