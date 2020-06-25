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Виктор Павлик посвятил онкобольному сыну трогательную песню о любви (видео)
Популярный певец Виктор Павлик, младший сын которого борется с тяжелым онкологическим заболеванием, посвятил ему трогательную песню о любви. Композицию «Почуття — Любов» он опубликовал в сети. В качестве видеоряда певец использовал архивные фото из семейного альбома, на которых он изображен с детьми, большинство снимков с младшим — Павлом, начиная с его детства и заканчивая сегодняшними днями. На некоторых кадрах видно, как болезнь изменила парня.
«Премьера «Почуття-Любов», — коротко представил Виктор Павлик новую работу. Слова он написал сам, а музыку — совместно с Владимиром Будейчуком.
Ранее Павел Павлик рассказал, что курсы химиотерапии не принесли желаемого результата. Но парень не намерен сдаваться и будет бороться с коварной болезнью дальше.101
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