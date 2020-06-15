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Гламур

Улучшений нет: бывшая жена Виктора Павлика рассказала о больном раком сыне

20:04 15 июня 2020
Виктор и Павел Павлики

Младший сын музыканта Виктора Павлика Павел продолжает бороться с онкологическим заболеванием. Об этом в соцсетях написала мать парня — Лариса Созаева.

Она ответила на вопрос читательницы, как чувствует себя Павел. «С Пашей все очень сложно и улучшений нет», — написала Лариса.

Лора

Ранее Виктор Павлик приостановил сбор денег на лечение сына. Год назад он рассказывал, что Павлу гораздо лучше, он «стремительно идет на поправку».

Напомним, что Павлик-младший и его семья о болезни узнали осенью 2018 года. Страшный диагноз «рак позвонков» шокировал семью, Виктор Павлик обратился к поклонникам и организовал сбор денег.

Позже музыкант объявил о разводе с матерью Павла. По словам Павлика-старшего, он скрывал отношения с Екатериной Репяховой, чтобы не ранить больного сына.

Кстати, недавно Виктор Павлик и Екатерина Репяхова поженились.

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