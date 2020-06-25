Россия объявила украинского журналиста-"террориста" Муждабаева в международный розыск

Украина

Известного журналиста Айдера Муждабаева, в отношении которого в России открыли дело по «террористической статье», Следком РФ объявил в международный розыск и заочно предъявил ему обвинение.

В российском Следкоме заявляют, что журналист, переехавший в Украину, размещал в соцсетях материалы, «которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины».

Речь идет о постах Муждабаева, в которых он писал о необходимости освобождения бывшего узника Кремля Олега Сенцова, вернувшегося в Украину в рамках большого обмена осенью 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские следователи, пытаясь найти «украинский след» в деле о внесении в базу «Бессмертного полка» данных нацистских преступников Адольфа Гитлера и Генриха Гимлера, объявили в розыск граждан Украины и Эстонии.

Фото Айдера Муждабаева со странички в Facebook.

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