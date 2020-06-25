- 16:01 Под Житомиром врачам пришлось усыпить 4-летнего ребенка, чтобы спасатели смогли ему помочь
- 15:55 В Варшаве автобус слетел с моста и разломался на части: десятки пострадавших
- 15:46 В Славянске коронавирус выявили у десятков медработников психоневрологического интерната
- 15:43 В очереди — сотни автомобилей: в сети показали, что происходит на украинско-венгерской границе
- 15:17 Россия объявила украинского журналиста-"террориста" Муждабаева в международный розыск
- 15:16 Открытие кинотеатров и освобождение от самоизоляции: Кабмин принял новое решение по смягчению карантина
- 15:07 «Плохо будет всем»: Зеленский высказался о пике эпидемии коронавируса в Украине
- 14:52 Сергей Шкарлет назначен и.о. министра образования
- 14:48 Виктор Павлик посвятил онкобольному сыну трогательную песню о любви
- 14:47 Мужчина убил знакомую и сам привел полицию на место преступления: детали шокирующего происшествия на Львовщине
- 14:30 Лукашенко обвинил Россию во вмешательстве во внутренние дела Беларуси
- 14:20 Крым жил своей жизнью: экс-командующий ВМС указал на серьезную ошибку властей Украины
В Славянске коронавирус выявили у десятков медработников психоневрологического интерната
Среди 994 человек, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирусную инфекцию, — 22 медработника психоневрологического интерната в Славянске Донецкой области.
По информации главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, всего в области заболевание подтвердили у 23 человек. Одна из пациенток — жительница Краматорска, вернувшаяся из-за границы, все остальные — из Славянска.
В интернате заболел 65-летний мужчина и 21 женщина в возрасте от 35 до 70 лет. «Все они контактировали с лицами, у которых был подтвержден коронавирус. Проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения», — заявил глава ОГА.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если будет остановлен рост заболеваемости, пик коронавируса может прийтись на середину лета.51
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!