В Славянске коронавирус выявили у десятков медработников психоневрологического интерната

Украина

Среди 994 человек, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирусную инфекцию, — 22 медработника психоневрологического интерната в Славянске Донецкой области.

По информации главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, всего в области заболевание подтвердили у 23 человек. Одна из пациенток — жительница Краматорска, вернувшаяся из-за границы, все остальные — из Славянска.

В интернате заболел 65-летний мужчина и 21 женщина в возрасте от 35 до 70 лет. «Все они контактировали с лицами, у которых был подтвержден коронавирус. Проводится обследование всего персонала и пациентов медучреждения», — заявил глава ОГА.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если будет остановлен рост заболеваемости, пик коронавируса может прийтись на середину лета.

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