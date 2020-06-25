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Знайте свое место! Вице-адмирал рассказал, как власти Крыма заигрывали с россиянами и унижали украинских моряков
Командующий Военно-морскими силами Украины в 2014—2016 годах вице-адмирал Сергей Гайдук, заявлявший, что руководство Украины с момента обретения страной независимости допускало массу системных ошибок в отношении полуострова и его жителей, рассказал о пророссийски настроенном местном руководстве и том, как оно заигрывало с россиянами.
«Взять хотя бы Верховную Раду Крыма 2014 года — 99 человек, а сколько из них имели проукраинские взгляды? Если не ошибаюсь, там были только четыре депутата от Курултая и трое внефракционных, а все остальные — с российской „весной“ в голове», — рассказал вице-адмирал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».
В качестве примера заигрывания с россиянами Сергей Гайдук упомянул выделение земельных участков в Севастополе для украинских и российских военных.
«Если детально изучить протоколы сессий Севастопольского городского совета о выделении земельных участков под строительство жилья для военнослужащих ЧФ России и ВМС Украины, вы будете шокированы: ВМС — на окружной дороге Севастополя и за нею, а ЧФ — на участках, прилегающих к морской акватории. Как говорят, знайте свое место!» — отметил экс-командующий ВМСУ.
Полный текст интервью с Сергеем Гайдуком о захвате Крыма, о том, как долго Россия готовила аннексию, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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