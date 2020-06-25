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"Спортсмены и актеры пусть говорят, что хотят": звезда украинского кино вступился за Усика и Ломаченко (видео)
Известный украинский актер Алексей Горбунов, который после Евромайдана отказался работать в России, неожиданно вступился за боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика. Напомним, ранее Ломаченко признался, что с детства считает россиян, украинцев и белорусов единым народом.
В интервью SportArenaTV он объяснил, что является фанатом «мастерства и таланта» спортсменов, отметив, что ему все равно, что «говорят политики и телевизор».
«Я человек творческий и на своей шкуре это испытал. Что-то сказал, и начинают обсасывать со всех сторон. Какого ??? Вы смотрите, что я делаю. У нас любимая забава — е**** лучших. Тех, кто лучший в этой стране, и со знаменем Украины показывают, что мы драться умеем, петь и в кино играть», — заявил актер.
По его мнению, спортсмены и актеры имеют право говорить все, что думают, поскольку заслужили это своими достижениями.
Напомним, за пророссийские высказывания в мае 2020 года Ломаченко и Усика внесли в базу «Миротворца». А директор Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Алексей Семенюшко заявил о влиянии спецслужб России на украинский спорт.
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