Украина

Вступительная компания-2020: сделано важное заявление для абитуриентов, еще не получивших аттестаты

Поступающие в вузы в 2020 году смогут подавать электронные заявления без свидетельства об образовании, но по записи о его заказе в системе единого государственного образовательного электронного реестра (ЕДЕБО). Напомним, учебный год для 11-классников завершился 1 июня, но аттестаты об окончании школы они получат в августе. А остальным школьникам догонять программу, пропущенную за время карантина, придется с 1 сентября.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий отметила, что вступительная кампания в заведения высшего образования начнется с 1 августа, а подавать электронные заявления на поступление в университеты можно будет до 22 августа.

«Если поступающий не получит свидетельство о среднем образовании до 22 августа, он сможет подать электронное заявление в кабинете поступающего без самого свидетельства, но по записи о его заказе в системе ЕДЕБО. Оригиналы свидетельств о полном всеобщем среднем образовании можно подавать в начале обучения», — объяснила чиновник.

Напомним, на заседании правительства 25 июня исполняющим обязанности министра образования стал Сергей Шкарлет.



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